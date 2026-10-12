Pellegatti: "Pensando a questa partita, vengono veramente dubbi sulla media qualità della rosa"

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube al termine di Sassuolo-Milan (1-1) dal Mapei Stadium.

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube al termine di Sassuolo-Milan (1-1) dal Mapei Stadium: "Diciamo, anzi mi verrebbe voglia di dire: male. Il Milan perde due punti, ma quando dico perde due punti è perché il più l'aveva fatto: dalla fine del primo tempo aveva impegnato con maggiore continuità il portiere del Sassuolo ed era riuscito a dominare anche l'inizio della ripresa, coronata dal bel gol di Rabiot.

Diego Moreira è stato bravo a effettuare un bel tiro, però a un certo punto è scomparso. Chukwueze è apparso raramente in partita in questo 4-4-2 non so se c'è da imputare qualcosa ad Amorim. Rabiot, oltre al gol, ha fatto qualche tentativo, ma anche lui si vede che è arrivato solo venerdì e aveva solo un allenamento nelle gambe. Modric ha portato qualche idea, però quando cominci a vedere Gonçalo Ramos nel secondo tempo scomparso dopo due azioni, Chukwueze mai apparso. Mettendo Musah come regista di centrocampo è imbarazzante; a volte è bravo nella corsa, ha portato avanti due o tre palloni molto pericolosi, ma appena è entrato Modric, insomma, si è già visto qualcosa di differente

Il Milan dunque pareggia, ma ci fa venire tanti dubbi perché abbiamo visto tanti giocatori spegnersi. Mi servirà del tempo per pensare, perché è un Milan che quando ha giocato bene ti ha dato buone impressioni, ma a volte, pensando a questa partita, ti vengono veramente dubbi sulla media qualità della rosa".