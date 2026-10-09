Pellegatti preoccupato: “Due giorni per preparare Sassuolo-Milan sono pochi”

Carlo Pellegatti nel suo canale YouTube esprime la sua preoccupazione per la partita contro il Sassuolo visto il poco tempo a disposizione del mister per preparare la gara.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti nel parlare della partita ha esternato le sue preoccupazioni per la partita contro il Sassuolo dovute dal fatto che il Milan, visti i tanti giocatori assenti a causa delle nazionali, ha solo due giorni con la rosa al completo per preparare la partita. Queste le sue parole.

"Da opinionista, critico osservatore dico che preparare un Milan-Sassuolo in soli due giorni, perché gli ultimi giocatori che hanno disputato una partita con le nazionali hanno giocato martedì, qualcun altro ha giocato lunedì. D'accordo che sono stati impegnati per tre settimane con le nazionali, però egoisticamente a noi interessa il nostro Milan e preparare, ve lo dico sinceramente, poi magari vinciamo in maniera eclatante e le mie preoccupazioni, le mie paure sono tutte inutili, però indubbiamente in due giorni preparare Milan-Sassuolo mi sembra poco".