Pellegatti: "Sanches-Milan? Improbabile, chiede 6/7 milioni l'anno"

Intervenuto sul proprio profilo YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato così della situazione legata a Renato Sanches, obiettivo per il centrocampo rossonero: “Per Renato Sanches abbiamo sempre usato un aggettivo: improbabile. Già il Milan ci aveva provato a fine gennaio, ma credo che l’improbabilità sia figlia dell’ingaggio che Renato Sanches sembra che stia chiedendo: 6/7 milioni, che il Milan non dà, anche per una questione etica. Il Milan ha chiesto ai suoi giocatori di accettare degli ingaggi sostenibili per il club, che abbiamo visto non andare sopra i 4/4.5 milioni, eccetto Ibrahimovic. So che se non scende la richiesta del giocatore non si farà nulla, ma il Milan non ha rinunciato alla situazione e ci sta ancora lavorando perché è un giocatore che piace molto.