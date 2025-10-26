Pellegatti segue Allegri: “Importante media gol subiti. Tomori dà più sicurezza”

“L’importante è che il Milan non perda, perchè ci sono delle regole fondamentali per vincere lo scudetto. Una l’ha ricordata Massimiliano Allegri che è quella di prendere massimo 25 gol, il Milan ne ha subiti 6. Il Milan con questi 6 gol proiettati a 38 giornate 6 gol nelle prime 8 c’è una proiezione di 26/27/28 goal, siamo borderline, dobbiamo ancora migliorare sotto questo aspetto. Dobbiamo migliorare ancora il rendimento della fase difensiva che è stato quasi perfetto quando ha giocato Tomori.

La prestazione di De Winter non è stata promossa a livello di voti e quindi col ritorno di Tomori, certamente migliorerà la saldezza difensiva anche perchè De Winter è portato di più alla fase offensiva, a tentare di venire avanti, mentre Tomori sa quando deve stare bloccato e questo ha permesso al Milan di non prendere goal con Bologna, Juventus e Udinese. Quindi deve cercare di prendere meno di 6 gol nelle prossime 8 partite”.