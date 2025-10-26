Di Stefano: "Che arrivi un ottimo avversario è positivo: il Milan ci ha abituato a grandi reazioni"

Peppe Di Stefano, ospite di Carlo Pellegatti sul suo canale YouTube, parla del momento dei rossoneri dopo il pareggio casalingo col Pisa:

L’Atalanta arriva al momento giusto oppure era meglio affrontare un avversario sulla carta più debole?

“Mi preoccupa che siamo alla terza partita in emergenza per il Milan. Che arrivi un ottimo avversario per me è una cosa positiva. Il Milan ci ha abituato per anni a grandi reazioni. Mi preoccupa che siamo alla terza partita consecutiva, tre partite in nove giorni, cosa a cui non è abituato e non sarà abituato in questa stagione, sempre con gli stessi calciatori. Mancano Pulisic, Rabiot ed Estupinan, tre titolari. Torna Tomori: non si offende nessuno se diciamo che Koni De Winter non ha superato l’esame campo. Non è il momento opportuno dal punto di vista della rosa a disposizione ma può essere una chance: le partite contro Atalanta e Roma possono dare a noi tutti la contezza del peso specifico di questa squadra. Vincere le due partite non vuol dire vincere il campionato, non vincere due partite non vuol dire non vincere il campionato. Però è il momento di fare un piccolo step”.