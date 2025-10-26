live mn Folgore Caratese-Milan Futuro (2-3): bella vittoria dei rossoneri

vedi letture

Milan Futuro ritrova la vittoria sul campo difficile della Folgore Caratese, attualmente seconda in classifica del girone B di Serie D. Reazione super dei ragazzi di Oddo, bravi a ribaltare il risultato dopo essere andati in svantaggio e a crederci più degli avversari dopo il 2-2 dei padroni di casa a fine primo tempo, che livella il match dopo il gol di Ibrahimovic. Nella ripresa ci pensa Branca a trovare il 3-2 che i rossoneri riescono a tenere fino al triplice fischio. Milan Futuro che sale al settimo posto in classifica a 14 punti.

95' Triplice fischio, Milan Futuro batte Folgore Caratese 3-2.

92' Che occasione per Magrassi: stop in area e sforbiciata, ma liscia il pallone da ottima posizione.

89' Cross a rientrare dalla destra, la Folgore Caratese continua l'assalto finale: Dutu spazza in sforbiciata.

88' Altra occasione buttata dal Milan Futuro. Sala scappa via sulla destra ma mette in mezzo un cross irraggiungibile per tutti: era da solo, poteva fare molto meglio.

84' Cosa ha sbagliato Branca! Sinistro scarabocchiato in area di rigore: era tutto solo!

83' Altro cambio per il Milan Futuro: dentro Magrassi, fuori Domnitei.

81' Tiro cross pericoloso da sinistra della Folgore Caratese, la traiettoria ed il sole fanno preoccupare Torriani ma la palla finisce nuovamente fuori.

80' Corner pericoloso, Caldirola va sul primo palo in anticipo ma non trova la porta.

80' Cambio per il Milan Futuro. Dentro Borsani e Geroli, fuori Karaca e Sia.

79' Ancora un angolo per la Folgore, che gioca nonostante un giocatore rossonero a terra. Proteste dei rossoneri.

77' Folgore pericolosa su un corner, Samotti sfiora il pallone di testa in terzo tempo.

76' Milan Futuro che al momento pecca nel possesso palla, la Folgore spinge molto per trovare il gol del 3-3.

74' Altro cross da lontano della Folgore Caratese, gestisce Torriani.

73' Punizione dalla trequarti per la Folgore Caratese, la conclusione di Samotti finisce sulla barriera.

70' Esce Tremolada, per la Folgore Caratese entra Campani.

65' Rossoneri di nuovo avanti, la Folgore Caratese non ci sta e organizza l'assalto alla ricerca del pareggio.

59' GOL DEL MILAN FUTURO! Ancora Milan Futuro davanti! Domnitei recupera una palla preziosa a centrocampo, forse commettendo fallo ai danni di Binous, da qui si crea un tre contro due dove i rossoneri prima colpiscono una traversa con Sia, sulla ribattuta arriva Branca che di sinistro punisce Salvalaggio. 2-3.

54' Fuori Perina per Castiello, out anche Ibrahimovic per Branca

51' Conclusione debole e centrale da parte di Castellano, Torriani c'è

48' Occasione Milan Futuro! Salvalaggio smanaccia un corner velenoso calciato da Sala

45' Ricomincia la gara!

FINE PRIMO TEMPO - Termina con un spettacolare 2-2 la prima frazione di gioco tra Folgore Caratese e Milan Futuro. Rossoneri bene in ripartenza e sfortunati nei dettagli. Al vantaggio iniziale di Tremolada, prima Dutu e poi Ibrahimovic rispondono ai padroni di casa. Nel finale di tempo un super gol di di Gjionaj rimette il punteggio in parità.

45' + 1

41' Gara vibrante a Carate Brianza. La Folgore pressa forte, creando non pochi problemi ai rossoneri, bravi però a sfruttare gli spazi centrali. Bene Ibra Jr insieme a Eletu

35' Gran gol di Gjonaj: il nuovo acquisto della Folgore pareggia i conti con un super sinistro che prima sbatte sulla traversa e poi si insacca dalla destra di Torriani. Davvero un super gol. Match di nuovo in parità

31' Reazione Folgore: conclusione sull'esterno della rete da parte di Muzio

26' Ibrahimovic!! Sempre bello scrivere questo cognome e farlo associandolo al Milan. Il figlio di Zlatan trova il 2-1 con un destro deviato da dentro l'area di rigore. Lo avevamo detto: i ragazzi di Oddo stanno giocando un'ottima gara sin qui

23' Dopo 20' di gioco la curva della Folgore Caratese torna a cantare, e lo fa protestando contro la Lega Serie A

20' Dopo il pareggio, la Folgore prova a riprendere in mano la gara, Milan Futuro però ben messo in campo

14' Botta e risposta! Il Milan Futuro risponde subito con il suo capitano, bravo a staccare di testa su un corner battuto da Eletu

11' Milan Futuro sfortunato. Sugli sviluppi di un corner, trattenuta e successivo tocco di mano creano i presupposti per un rigore ai danni di Caldirola. Tremolada trasforma spiazzando Torriani.

10' Prima occasione anche per la Folgore. Bel colpo di testa di Muzio, Torriani devia in angolo

7' Maximilian Ibrahimovic tra i più intraprendenti finora. Tanto movimento e buone giocate da parte del figlio di Zlatan

3' Prima conclusione della partita è di targa Milan: ci prova Sia al volo, tiro centrale

1' inizia ora il match!

-----------

Amiche e amici di MilanNews.it, buona domenica! Ci troviamo qui quest'oggi per la nona giornata del Campionato di Serie D, Girone B tra la Folgore Caratese seconda in classifica, e un Milan Futuro a caccia di risposte dopo le tre sconfitte consecutive in questo ultimo periodo. I rossoneri di mister Massimo Oddo infatti, si trovano attualmente all'ottavo posto in classifica a quota 11 punti. Molto meglio il percorso della Folgore Caratese, a meno due dalla vetta occupata al momento dal Chievo primo (19 punti). A fronte di questo si pronostica essere una sfida molto avvincente, che vi invitiamo a seguire minuto dopo minuto grazie al nostro live testuale. Restate con noi!!!

LE FORMAZIONI UFFICIALI DELLA PARTITA

FOLGORE CARATESE: Salvalaggio, Samotti, Caldirola (C), Muzio, Castellano, Gjonaj, Binous, Bellia, Tremolada, Santarpia, Piantoni. A disp: Spada, Aprile, Lipari, Campani, Cugnata, Masi, Tessitori, Fusco, Gambino. All: Belmonte

MILAN FUTURO: Torriani, Cappelletti, Karaca, Sala, Minotti, Dutu (C), Perina, Eletu, Domnitei, Sia, Ibrahimovic. A disp: Bouyer, Borsani, Zukic, Ivanov, Geroli, Branca, Hodzic, Magrassi, Castiello. All: Oddo

Arbitro: Sig. Chindamo di Como (Firera-Sarancino)

DOVE SEGUIRE LA GARA

La partita, che sarà arbitrata da Daniele Chindamo della sezione di Como, verrà trasmessa in diretta da Sportitalia. Milannews.it vi racconterà invece come sempre il match con il suo live testuale.