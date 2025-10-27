Rosa corta, Pasotto: "Stupisce lamentela di Allegri, in estate aveva accettato"

vedi letture

Dopo il deludente pareggio contro il Pisa mister Massimiliano Allegri si è lasciato andare ad una riflessione, scrive Marco Pasotto su Gazzetta.it, che ha destato qualche perplessità. Il tecnico rossonero ha affermato che "la mancanza di Rabiot e Pulisic non è il problema di questa sera, è una questione di numero di giocatori che hai a disposizione per i cambi", generando un po' di sorpresa per una decisione estiva, quella di sfoltire la rosa in modo importante e di ricostruirla su dimensioni al di sotto della media, che aveva preso di comune accordo con il club.

È logico che le assenze di giocatori così importanti, Pulisic, Rabiot ed Estupinan sono tutti titolari, facciano la differenza in modo netto, ma secondo il collega della rosea le dichiarazioni di allegri, che in estate aveva sposato e accettato questo tipo di idea progettuale da parte della società, stridono un po'.