La redazione di MilanNews.it ha avuto il piacere di intervistare Mario Ielpo, ex portiere rossonero campione d'Europa nella stagione 1993-1994. Tra i vari temi trattati abbiamo parlato di Maignan, del suo rinnovo e delle ambizioni che questo Milan può avere. Queste le sue dichiarazioni:

Quanto è importante nel calcio moderno il ruolo del portiere? E proprio per questo quanto è importante Maignan per il Milan e quanto sarebbe grave perderlo ? "Certamente il ruolo ha acquisito una doppia rilevanza, una quella che ha sempre avuto di non prendere gol ma adesso anche quello di gestire la palla in uscita senza prendersi troppi rischi e da quel punto di vista Maignan è sicuramente uno dei più importanti che c’è nel mondo, quindi sarebbe importante mantenerlo".

Momentaneamente si parla di gelo per il rinnovo. Tu cosa pensi, alla fine rinnoverà o sarà un altro addio a zero ? "Secondo me alla fine andrà via, come ho fatto io al Cagliari, perchè l’ultimo anno non si tengono i giocatori in scadenza nel senso che vuol dire che qualcosa non è andato prima. Ad esempio nella mia esperienza personale non ho rinnovato perchè era cambiato il presidente e non mi sono trovato. Quindi poi dopo, a meno che non ci siano stravolgimenti, è difficile che rinnovi perchè se lo volevano fare lo avrebbero già fatto. Spero che non vada via a gennaio ma che vada via a fine stagione, per il Milan però magari si potrebbe fare anche prima".

Parlando di eventuali sostituti si parla di Suzuki o di Caprile. Cosa pensi di questi due portieri? Sono da Milan? "Sono due portieri forti, Suzuki l’ho visto fare delle parate incredibili nell’ultima partita, ma a parte questo e dell’ultima partita che poi vuol dire poco, sai, arrivare al Milan titolare così non è semplice, quindi nonostante sono entrambi molto forti sarebbero due scommesse perchè sono giovanissimi nel senso che si stanno affermando quest’anno tutti e due quindi per il Milan è un po’ presto".

Chi sarebbe per te il sostituto ideale ? "È difficile trovarne, forse Meret anche se ha qualche problema di personalità però li tra Meret e Milinkovic Savic ce n’è uno di troppo quindi è probabile che a fine anno uno dei due cambi, quindi Meret... o Carnesecchi, ma il Milan riesce a prendere Carnesecchi? Mi sembra difficile, costa tanto, il problema è questo".

Parlando dell’inizio di stagione, chi ti ha sorpreso di più tra i vari giocatori ? "È chiaro che Modric nessuno se lo aspettava così nel senso che tutti sapevamo fosse così forte ma nessuno pensava potesse essere ancora in questo modo, quindi alla fine ha sorpreso un po’ tutti perchè sta facendo delle cose clamorose che uno si aspetta a 26 anni non adesso che ne ha 40, quindi alla fine il più famoso è quello che ci ha sorpreso".

Questo Milan è da scudetto ? "Perchè no? Io credo che se a Gennaio facessero uno sforzo per colmare delle lacune di rosa che ha in questo momento, magari dare via un centrocampista dato che ne ha troppi e magari prendendo uno davanti o un laterale in più. Ma il Milan è competitivo perchè ha un allenatore pragmatico e quindi i punti arrivano".