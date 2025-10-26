Gimenez flop: Allegri si aspetta un nuovo centravanti a gennaio

vedi letture

L'impegno e lo spirito di sacrificio non gli mancano sicuramente, ma il compito principale di un centravanti è quello di segnare e finora Santiago Gimenez lo ha fatto solo una volta in Coppa Italia. In Serie A, invece, il messicano è ancora a secco dopo otto giornate e questo sta diventando un problema non da poco, soprattutto in questo momento in cui Max Allegri deve fare a meno di Christian Pulisic che si è infortunato in nazionale.

DOPPIO ZERO IN A - Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che aggiunge che per fortuna nelle ultime partite si è sbloccato Rafael Leao, autore di tre gol nelle ultime tre sfide di campionato. Gimenez, invece, continua a faticare e soprattutto a non segnare. Anche Christopher Nkunku, come Santi, è andato finora in gol una sola volta in Coppa Italia, mentre anche lui è ancora a secco in Serie A. Il francese ha giocato meno del messicano, ma se a fine ottobre due attaccanti su quattro sono ancora fermi a zero reti in campionato c'è un problema non indifferente per il Milan.

NUOVO RINFORZO A GENNAIO - Vedremo se si sbloccheranno nelle prossime settimane, ma è chiaro che se le cose dovessero andare avanti così Allegri si aspetta un rinforzo nel reparto offensivo durante il prossimo mercato invernale a gennaio, pedina fondamentale per tenre il passo nelle lotta scudetto. Sperando che non sia troppo tardi perchè, come ripete spesso il tecnico livornese, è vero che a marzo inizia la parte di stagione decisiva, però è adesso che si creano i presupposti per arrivare in una buona posizione a gennaio e febbraio.

