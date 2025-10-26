Rosa corta e infortuni significa pochi cambi: ecco il problema attuale del Milan

vedi letture

Senza le coppe e con una sola partita alla settimana, il Milan ha deciso di dare a Massimiliano Allegri una rosa piuttosto corta. Finché c'erano tutti a disposizione tutto bene, in questo momento ci sono però ai box cinque giocatori (Pulisic, Rabiot, Jashari, Loftus-Cheek e Estupinan) e sono iniziati i problemi per il tecnico livornese che ora ha pochi giocatori a disposizione. Non è un caso che finora quella rossonera è la formazione che ha effettuato meno sostituzioni in Serie A.

IL PROBLEMA DEI CAMBI - Dopo il 2-2 contro il Pisa, Allegri ha dichiarato nel post-partita: "Se la mancata vittoria è dovuta anche all’assenza di Rabiot e Pulisic? Assolutamente no. È una questione di numero di giocatori che si hanno a disposizione per i cambi". Ecco, secondo Tuttosport, il problema attuale del Milan. Sono bastati alcuni infortuni per mettere in difficiltà il livornese che ricordiamo ha una rosa con solo 19 giocatori di movimento. In questo momento il reparto più corto è senza dubbio il centrocampo dove ci sono solo tre giocatori a disposizione, vale a dire Modric, Fofana e Ricci.

POCHE CHANCE - Martedì sera il Diavolo sarà di nuovo in campo in casa dell'Atalanta e per questa gara, salvo miracoli, non dovrebbe recuperare nessuno, nemmeno Loftus-Cheek ed Estupinan che, sulla carta, sono i più vicini al rientro. Vedremo se dall'allenamento di stamattina a Milanello arriveranno novità sul centrocampista e sull'esterno, ma le chance che tornino a disposizione di Allegri sono poche. E così, per la terza partita di fila, il tecnico milanista avrà una panchina cortissima e poche alternative.

