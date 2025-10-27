Pellegatti: “Allegri ha bisogno di goal. Adesso tocca a Nkunku”

Il tema del gol in casa Milan è sicuramente di grande rilievo, dopo aver sistemato la difesa e in generale la fase difensiva, adesso Allegri deve trovare il modo di guadagnare qualche rete in più dai suoi attaccanti, soprattutto adesso con l'assenza di Pulisic, che resterà fuori anche per le prossime 3 partite. In merito ha parlato Carlo Pellegatti che si è concentrato su Nkunku, attaccante francese che, per diversi problemi, non abbiamo ancora visto al pieno delle sue potenzialità. Questo il commento di Pellegatti:

“Adesso dobbiamo capire e aspettare la situazione relativa a Nkunku. Per giudicare servono 3/4 partite di seguito titolare. Serve un attaccante che abbia la fame del goal, che abbia l’ossessione, che è una parola che ricorre nello spogliatoio del Milan. Gimenez è un eccellente giocatore ma non mi da l’impressione del giocatore feroce in attacco a livello di conclusione, di fiuto del gol. Adesso dobbiamo capire Nkunku per capire se il francese possa garantire quella pericolosità in campo, quella assidua ricerca del gol, questa ossessione del goal. Non lo sappiamo ancora giudicare perchè fino a questo momento ha giocato poco, a sprazzi, non partendo spesso dal primo minuto, ha avuto dei problemi, quindi giudicare Nkunku è presto. Però le prossime 3/4 partite che vedranno ancora il Milan senza Rabiot e Pulisic, dovranno darci delle risposte concrete per quanto riguarda l’attacco del Milan. Su questo punto verte il lavoro di Massimiliano Allegri, certamente non contento del attacco”