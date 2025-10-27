MN - Ielpo: "Post Maignan? Suzuki e Caprile bravi ma sono due scommesse.."

La redazione di MilanNews.it ha avuto il piacere di intervistare Mario Ielpo, ex portiere rossonero campione d'Europa nella stagione 1993-1994. Tra i vari temi trattati abbiamo parlato di Maignan, del suo rinnovo e delle ambizioni che questo Milan può avere. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

Parlando di eventuali sostituti si parla di Suzuki o di Caprile. Cosa pensi di questi due portieri? Sono da Milan?

"Sono due portieri forti, Suzuki l’ho visto fare delle parate incredibili nell’ultima partita, ma a parte questo e dell’ultima partita che poi vuol dire poco, sai, arrivare al Milan titolare così non è semplici, quindi nonostante sono entrambi molto forti sarebbero due scommesse perchè sono giovanissimi nel senso che si stanno affermando quest’anno tutti e due quindi per il Milan è un po’ presto".