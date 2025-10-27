Serie A, tutti i risultati dell'ottava giornata. Si fermano Inter e Juve, solo un pareggio per il Milan

Oggi alle 00:24News
di Manuel Del Vecchio

Tutti i risultati dell'ottava giornata di Serie A.

VENERDÌ
Milan-Pisa 2-2

SABATO
Parma-Como 0-0
Udinese-Lecce 3-2
Napoli-Inter 3-1
Cremonese-Atalanta 1-1

DOMENICA
Torino-Genoa 2-1
Hellas Verona-Cagliari 2-2
Sassuolo-Roma 0-1
Fiorentina-Bologna 2-2
Lazio-Juventus 1-0