Pellegatti sincero: “Cardinale e i tifosi si aspettavano di più, col Sassuolo Milan bocciato”
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Le parole di Carlo Pellegatti dopo il pareggio contro il Sassuolo per 1-1.
Nei loro canali YouTube, nella consueta puntata settimanale di Incudine o Martello, hanno parlato di Milan e delle ultime tematiche emerse in questa settimana Carlo Pellegatti e Sandro Sabatini. Di seguito le parole del collega rossonero.
"Certamente i tifosi del Milan. lo speravo qualcosa in più dalla partita contro il Sassuolo, soprattutto sul piano della prestazione del gioco, oltre che sul risultato. Sperava di più anche Gerry Cardinale. Si era presentato sabato col cappellino rosso "Make Milan great again", Facciamo di nuovo forte il Milan, ma è rimasto deluso. Il titolo della Gazzetta è emblematico, "bocciato", Milan bocciato".
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