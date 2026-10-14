Pellegatti spera: “Ausilio mia illusione, Tiago Pinto nuovo nome per il Milan”

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Pellegatti svela un nome nuovo emerso nella corsa al direttore sportivo ovvero quello Tiago Pinto, ex dirigente della Roma.

Carlo Pellegatti, nel suo canale YouTube ha parlato dell'eventuale nuovo direttore sportivo rivelando un nome nuovo emerso nelle ultime ore. Di seguito le sue parole.

"lo mi illudo sempre, ma a me fanno cadere ogni illusione e che possa il Milan avere il guizzo, il meraviglioso guizzo di di andare a prendere Piero Ausilio. Non temo questa mia idea, però le ultime notizie mi dicono che può esserci l'ipotesi di una di una figura che conosce il calcio italiano. È una figura che viene apprezzata dal Milan e parliamo di Tiago Pinto che lo ricordiamo nella Roma di Mourinho".