Pellegatti su Buongiorno: "Come impatto potrebbe essere il Nesta del terzo millennio, ma deve ancora dimostrare molto"

Intervenuto ai microfoni di TV Play, questa la simpatica provocazione del giornalista e noto tifoso rossonero, Carlo Pellegatti in merito ad Alessandro Buongiorno, difensore del Torino in passato cercato e sondato dal Milan. Queste le sue parol

"Per Buongiorno credo che il Torino voglia almeno 35-40 milioni sulla carta, e secondo come impatto potrebbe essere visto come il Nesta del terzo millennio, non come qualità, deve ancora dimostrarlo però è un difensore giovane, italiano, bella faccia.. io i soldi su Buongiorno li spenderei subito".

LA BATTUTA DI CAIRO

Durante la presentazione dell'ultimo libro scritto da Peppe Di Stefano e da Carlo Pellegatti dal titolo "C'è solo un Presidente. Silvio Berlusconi, ritratto di un sognatore". Presenti molti personaggi del mondo del calcio, tra cui anche il presidente del Torino, Urbano Cairo: "Berlusconi sarebbe stato d'accordo su Vanoli? Non so, non avendola ancora fatta la scelta... Non so se Vanoli possa essere un matto come era Sacchi secondo il libro".

Conte vorrebbe Buongiorno al Napoli? "Io con Conte non ho parlato, non lo vedo da tempo... Non so se lui abbia questa fissazione per Buongiorno. Ma io sarei molto contento rimanesse con noi perché è il nostro capitano ideale, è con noi da 18 anni e sarebbe ideale. A gennaio ha bussato il Milan? Io non ho sentito bussare, forse hanno battuto non molto forte".