Pellegatti su Leao: "Il Milan dovrebbe riacquistarlo a un terzo del suo valore"

Carlo Pellegatti è intervenuto questa mattina sul suo canale YouTube per parlare della questione legata al rinnovo di Rafael Leao. Questo il ragionamento e i conti fatti dal noto giornalista di fede rossonera: "L’investimento per tenere Leao dev’essere alto ma qualsiasi investimento il MIlan faccia in questo momento, 7 o 8 milioni di euro per quattro anni, sono circa 40 milioni totali, considerando anche il decreto crescita. Se il valore di Leao è di 120 milioni, il Milan deve solo riacquistarlo a un terzo del suo valore, 40 milioni".