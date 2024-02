Pellegatti sul futuro di Pioli: "Passerà molto dall'Europa League: i risultati saranno spartiacque"

Quanta sofferenza per il Milan al Roazhon Park di Rennes. I rossoneri vengono sconfitti 3-2 dai francesi e vanno per tre volte sotto dopo aver recuperato per due volte. Gli ultimi venticinque minuti circa sono tutti in apnea per i rossoneri che devono contenere un Rennes molto generoso che prova a trovare i due gol che potevano valere dei clamorosi tempi supplementari. Prima della gara in Francia, il giornalista Carlo Pellegatti è intervenuto in diretta su TV Play e ha parlato così del futuro di Stefano Pioli.

Le parole di Pellegatti su Stefano Pioli e il suo futuro: "La conferma di Pioli passerà molto dal cammino in Europa League. E’ chiaro che i tifosi del Milan che non lo vogliono più vedere si augurano che indipendentemente da un’eventuale vittoria se ne vada. Non è però l’ambiente che decide ma saranno i risultati a fare da spartiacque al suo futuro".