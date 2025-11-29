Pellegatti sul mercato: “Mateta impossibile. Pellegrino profilo interessante”

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti, ha commentato la voce che accosta il centravanti del Crystal Palace, Mateta, al Milan, chiudendo ogni speranza a causa dell'elevato prezzo. In seguito ha parlato anche dell'attaccante di Pellegrino del Parma dove, tra le altre cose, ha riportato le parole di Javier Zanetti. Vediamo le sue parole nel dettaglio:

“Io ho chiesto al Milan di Mateta, poi se hanno detto delle frottole a me non so, però mi fido, io ho chiesto al Milan di Mateta che costa 45/50 milioni, hannpo già rifiutato queste cifre, a me è stato detto impossibile, costa troppo. se poi arriverà sarei l’uomo più felice del mondo. Speriamo che non sia così, però il mio consiglio è di non illuderci. C’è un altro giocatore che sento nominare spesso che è Pellegrino del Parma. Potrebbe essere come costo, penso 20/25 milioni, come prospettiva, ha 22 anni, giocatore di prospettiva forte. Io spero possa entrare nel novero degli obiettivi del Milan. Ne ha parlato anche il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti".

Zanetti su Pellegrino: “Mateo ha queste caratteristiche, questa voglia di andare sempre fino in fondo, delle volte di andare oltre le sue disponibilità, di mettersi sempre a disposizione dei suoi compagni, della sua squadra, che secondo me stanno facendo bene anche al calcio italiano”