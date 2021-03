Pellegatti: "Sul Milan è stato messo un nastro nero, giochiamo da due mesi senza Bennacer che è il nostro Modric"

Carlo Pellegatti, intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24, si è espresso sul momento in casa rossonera: "Siamo indietro in classifica, ma da due mesi stiamo giocando senza Bennacer che è il nostro Modric, intendo come tipologia di giocatore. Perdiamo la testa perché non riusciamo più a giocare coi titolari. Stanno peggio Roma e Napoli o il Milan? Siamo a +7 e per i giornali stiamo venendo risucchiati. Ci sono giornali che parlano di lotta Juventus e Inter, su di noi che siamo secondi hanno messo un nastro nero".