Pellegatti sul possibile post Fonseca: "Uno dei nomi che gira è quello di Tudor"

Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso rossonero si è espresso così a Radio 24 sul futuro in bilico di Paulo Fonseca e con il derby alle porte. Le sue parole:

"Il derby contro l’Inter senza la deadline di Fonseca? Il Milan dice di no. Minimizza, dicendo che fino alla sosta non si cambia. In effetti si è parlato molto del passato di martedì, ma a me interessa il futuro. Quale sarà l’allenatore del Milan? Uno dei nomi che gira è quello che Tudor. È un nome che gira. Arriva dal Milan? No, ma gira".