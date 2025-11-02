Pellegatti sull'emergenza infortuni: "Tomori in panchina è sinonimo di un giocatore che stringe i denti, che vuole esserci a tutti i costi"

Intervenuto così sul proprio canale Youtube, il giornalista e storico tifoso rossonero Carlo Pellegatti ha commentato così l'imminente sfida di stasera tra Milan e Roma:

"Milan-Roma di questa sera in questa parte della stagione ha un importanza determinante, perchè battere la Roma vorrebbe dire raggiungerla in classifica e tornerebbe ad essere distante un solo punto dalla vetta e ritornare a +3 dalla Juve e a +4 dal Como. Infortuni? Nonostante non sia al top Tomori in panchina è sinonimo di un giocatore che stringe i denti, che vuole esserci a tutti i costi, e io questa cosa l'apprezzo sempre".

DOVE VEDERE MILAN-ROMA

Data: domenica 2 novembre 2025

Ora: 20:45

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it