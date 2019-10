Pellegatti: "Theo Hernández "ruota fumante", il terzino che entusiasma i tifosi"

Carlo Pellegatti, intervenuto sul suo canale YouTube, ha espresso la sua opinione su Theo Hernández. Ecco le parole dello storico giornalista e cronista rossonero: "Ci sono soprannomi azzeccati e altri meno, ovviamente, ma a me “Ruota Fumante” Theo Hernández, dopo la splendida partita di debutto quest’estate contro il Bayern Monaco, mi è sembrato il più azzeccato. Theo, in questo momento, nella classifica dei nuovi acquisti è quello che piace di più, sta rendendo di più e fa la differenza. Il ragazzo è ancora un po’ scapigliato e scapestrato perché lo vediamo andare e non sempre lo vediamo tornare per difendere, tant’è che Stefano Pioli, allenatore intelligente ed esperto, ha proprio studiato per lui l’aiuto di Kessie; ecco perché l’ha spostato a sinistra, proprio per aiutare Theo Hernández. A livello di gioco Theo è simpatia, esuberanza. Non solo per il gol che ha realizzato contro il Genoa, ma perché tracima gioco, tracima azioni, tracima entusiasmo e trascina il pubblico che si entusiasma per queste sue fughe irresistibili. Qualcuno fra i miei amici l’ha paragonato a Serginho, ma Serginho andava veloce e rapido come quei motoscafi piccoli che si muovono in Florida, mentre Theo è un offshore pesante. “Ruota Fumante” perché sembra sempre una ruota che fuma perché sprigiona potenza. Theo è stata una bella scelta, Paolo Maldini ci aveva avvisato sul fatto che fosse un signor giocatore. È un valore aggiunto per questo Milan perché permette alla squadra rossonera rapidi capovolgimenti. Poi ha anche dei piedi caldi, morbidi e delicati. È già entrato nel cuore dei tifosi, forse il migliore acquisto fino ad ora. Mi auguro che continui così, il fatto che Pioli abbia invertito Kessie e Paquetá dimostra quanto sia un elemento cardine per lui".