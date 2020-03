Pellegatti: "Walter Benítez potrebbe essere il sostituto ideale di Donnarumma"

Carlo Pellegatti, storico giornalista di fede rossonera, ha parlato in video sul suo canale YouTube di Walter Benítez. Se Donnarumma dovesse partire allora il portiere argentino potrebbe essere il sostituto ideale: “Se dovesse andare via Donnarumma, perché l’offerta del Chelsea sembra essere importante, 50 milioni di euro, chi potrebbe essere il suo sostituto? Ci sono dei portieri interessanti, Rajković del Reims e Carnesecchi del Trapani in prestito dall’Atalanta, ma sono figure simili a quella di Plizzari, che tornerà dal prestito al Livorno. C’è però un portiere del ’93, 27 anni e quindi nel pieno della maturità, nell’orbita della nazionale argentina che va in scadenza nel giugno 2020. Arriverebbe dunque a zero e da qualche settimana appartiene alla scuderia di Mino Raiola. È il portiere del Nizza, che io seguo tutto le domeniche, Walter Benítez. Ha già parato due-tre rigori, portiere di assoluta affidabilità, parametro zero. Sbaglia poco, molto serio, carismatico. Se purtroppo il Milan dovesse perdere il suo fuoriclasse ha bisogno di un portiere bravo, anche se potenzialmente non potrà mai raggiungere Donnarumma che appartiene alle prime 4-5 posizioni dei migliori portieri al mondo. Benítez è richiesto da tante squadre della Premier League, è un giocatore molto appetibile grazie alle sue qualità e al fatto che è un parametro zero. Vi segnalo questo nome; non vi posso assicurare che il Milan lo stia già seguendo però è sicuramente una grande opportunità che il Milan non dovrebbe farsi sfuggire. L’ho visto giocare tante volte, è un portiere sicuramente affidabile”.