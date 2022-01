Pellegri vorrebbe restare al Milan, ma la concorrenza è tanta

Il Milan sta valutando il futuro di Pietro Pellegri. Anche ieri, a Casa Milan, i dirigenti rossoneri hanno incontrato il manager dell’attaccante: l’idea sarebbe quella di riscattare subito il cartellino dal Monaco (magari a cifre più basse rispetto agli accordi presi la scorsa estate) per poi girare il ragazzo in prestito (Torino e Genoa sono sulle sue tracce). Come riporta Tuttosport, Pellegri vorrebbe provare a giocarsi le sue carte al Milan, ma la concorrenza di Ibrahimovic, Giroud e Rebic non sembra lasciare troppe chance di ritagliarsi spazio.