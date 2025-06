Pellegrino verso il Boca Juniors. L'argentino saluta l'Huracan sui social

Marco Pellegrino è pronto a lasciare il Milan per trasferirsi al Boca Juniors a titolo definitivo: i due club hanno trovato un accordo nelle scorse ore per 3,5 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita. Il difensore ha giocato gli ultimi giorni in prestito all'Huracan e su Instagram ha voluto salutare così il club argentino:

"Oggi devo dire addio a Huracán, il club che mi ha aperto le porte e si è fidato di me in un momento difficile. Non ho altro che parole di ringraziamento per tutti coloro che hanno fatto parte di questi bellissimi mesi. Vorrei anche scusarmi per non aver raggiunto l'obiettivo che tanto sognavamo e desideravamo, ma vado orgoglioso di questo gruppo che abbiamo formato e che ha lasciato tutto per questa maglietta. Ci siamo andati vicini, ma so che questo club merita il meglio e avrà la rivincita. Mi porto via amici e ricordi che mi rimarranno per sempre. Ai fan, grazie per esserci sempre. Me ne vado con l'orgoglio di aver difeso questo club fino all'ultimo minuto. Vi auguro il meglio per ciò che verrà e ancora GRAZIE".