Pellissier: "Sorteggio di Champions favorevole per il Napoli, conosce il Milan e l'Inter"

© foto di Aurelio Bracco

Sergio Pellissier, ex calciatore del Chievo e presidente della Clivense, si è così espresso a Radio Marte in Marte Sport Live sul Napoli in Champions: "Il sorteggio è stato favorevole, conosce il Milan e l’Inter, ci sarebbe in semifinale eventualmente il Benfica che è forte ma è alla sua portata. Ed anche in finale, dovesse arrivare, se la può giocare contro chiunque, perché in una gara secca questo Napoli, che ha appena battuto il Torino di Juric per 4-0 in trasferta, può battere chiunque.