Pellissier su Gimenez: "È un attaccante bello, di qualità. Potrebbe fare bene"

vedi letture

Intervenuto nel corso del podcast 'Calcio Selvaggio', l'ex attaccante del Chievo Verona Sergio Pellissier ha dato un suo personale commento sull'acquisto di Santiago Gimenez da parte del Milan, bomber messicano classe 2001 che all'esordio con la maglia rossonera in Serie A ha già messo a segno una rete. Questo il suo pensiero:

"Non l'ho visto benissimo in questi anni, però devo dire che la partita l'ho vista ed è un attaccante bello, di qualità, e che fa gol subito all'esordio e non è una cosa da tutti. Non mi dispiace ecco. È un attaccante che potrebbe far bene".

Di Gimenez ha parlato anche l'ex Udinese e Napoli Valon Berhami: "Il Milan aveva bisogno di un attaccante simile a Giroud. Gimenez ha più mobilità rispetto al francese che era più torre in mezzo all'area. C'è stato un episodio quando ha dovuto recuperare il risultato contro il Parma in casa con Pavlovic che si è messo in mezzo all'area e sono arrivati un sacco di pericoli. L'hanno ribaltata proprio con un giocatore fisico in area. Quello era stato il segnale per dire di andare a prendere un numero 9 che gioca lì, che sta lì, perchè così il Milan sarebbe diventato più pericoloso. Conceiçao aveva già in mente di giocare con un giocatore del genere. Gimenez come Giroud? Non sono simili, però qualcosina in comune ce l'hanno".