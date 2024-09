"Per capire il destino del Milan servirà la gara di stasera": così Pellegatti verso Milan-Lecce

Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso rossonero ha voluto parlare su YouTube del futuro del Milan. Dopo il derby vinto contro l'Inter, nell'ambiente rossonero è tornato l'ottimismo ma ora serve la prova del nove. Pellegatti ha ritrovato la voglia di pensare ancora al futuro. Queste le sue considerazioni:

"Dopo la partita contro l'Inter non vedo l'ora che giochino ancora, ma devono dimostrare. Mi sono messo a guardare il calendario del Milan e delle altre: una mossa che non mi sarei mai aspettato di fare. Dobbiamo ripeterci contro il Lecce, una delle squadre più in forma del campionato. E' una prova di maturità per il Milan: c'è da capire se ci sia qualcosa sotto la prestazione del derby. Io credo ci sia qualcosa di importante. Fonseca non è contento del Milan, per lui è ancora lontano, ma ora si è unito intorno alla squadra. E' quasi un anno che il Milan non è primo. La prestazione contro l'Inter ci ha ridato il futuro, ma per capire quale sarà questo futuro, serve la partita di questa sera contro il Lecce".