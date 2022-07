Per la trequarti spunta anche il nome di Cody Gakpo del Psv

MilanNews.it

Come riporta questa mattina Tuttosport, per la trequarti rossonera è spuntato anche il nome dell'attaccante del Psv Cody Gakpo. Olandese classe '99, Gakpo può svariare su tutto il fronte offensivo di cui è un autentico jolly. La dirigenza rossonera potrebbe virare sul profilo del giocatore orange soprattutto nel caso in cui i Campioni d'Italia non dovessero riuscire a chiudere per De Ketelaere.