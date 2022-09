Per Maignan secondo infortunio da quando è al Milan

MilanNews.it

Mike Maignan ha subito, in Francia-Austria, il secondo infortunio da quando è un calciatore del Milan, subendo la lesione del gemello mediale del polpaccio sinistro. Nella passata stagione, il portiere francese era stato fermo dal 12 ottobre 2021 al 25 novembre 2021 (per un totale di 44 giorni) a causa di una lesione al polso sinistro; in quella occasione, il numero 16 aveva saltato 9 partite venendo sostituito tra i pali da Tatarusanu.