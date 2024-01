Per Pioli l'Inter vincerà lo Scudetto, Inzaghi si astiene. Tutti i voti del sondaggio tra gli allenatori di Serie A

vedi letture

L'agenzia ItalPress, come da tradizione, ha promosso un sondaggio a metà campionato tra gli allenatori di Serie A per rispondere alle seguenti tre domande:

1. Squadra rivelazione del campionato

2. Calciatore rivelazione del campionato

3. Chi vincerà lo scudetto

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha fornito le seguenti risposte:

1. Squadra rivelazione: Bologna

2. Giocatore rivelazione. Gudmundsson

3. Campione d'Italia: Inter

LE ALTRE RISPOSTE

SIMONE INZAGHI (INTER)

1. Frosinone

2. Zirkzee

3. ——-

GIAN PIERO GASPERINI (ATALANTA)

1. Bologna

2. Ederson

3. Juventus

CLAUDIO RANIERI (CAGLIARI)

1. Bologna

2. Zirkzee

3. Inter/Juventus

AURELIO ANDREAZZOLI (EMPOLI)

1. Bologna

2. Zirkzee

3. Inter

VINCENZO ITALIANO (FIORENTINA)

1. Frosinone

2. Gudmundsson

3. Inter

EUSEBIO DI FRANCESCO (FROSINONE)

1. Bologna

2. Calafiori

3. Inter

ROBERTO D’AVERSA (LECCE)

1. Bologna

2. Zirkzee

3. Inter

WALTER MAZZARRI (NAPOLI)

1. Bologna

2. Zirkzee

3. Inter

FILIPPO INZAGHI (SALERNITANA)

1. Bologna

2. Buongiorno

3. Inter

ALESSIO DIONISI (SASSUOLO)

1. Bologna

2. Zirkzee

3. Inter

IVAN JURIC (TORINO)

1. Bologna

2. Zirkzee

3. Inter

GABRIELE CIOFFI (UDINESE)

1. Frosinone

2. Payero

3. Inter

MARCO BARONI (VERONA)

1. Bologna

2. Ngonge

3. Inter

"Inter - commenta ItalPress - protagonista per la corsa al titolo (12 voti), con la Juve che ha ricevuto due preferenze (ma in realtà Claudio Ranieri ha scelto la strada della doppia opzione inserendo le attuali prime due della classe), mentre Simone Inzaghi, il tecnico campione d’inverno, ha preferito non rispondere sull’argomento".