“Per un calcio più giusto e popolare": lo striscione della Curva Sud per Milan-Torino che anticipa la petizione

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Prima di Milan-Torino la Curva Sud ha esposto uno striscione che recitava “Per un calcio più giusto e popolare". Una presa di posizione che va a promuovere un'iniziativa che il tifo organizzato rossonero sta lanciando. Su Instagram il manifesto recita: "La Curva Sud Milano aderisce all’iniziativa che punta a migliorare il calcio, riportando questo sport ad una dimensione più umana e a misura di tifoso. Comunicheremo di volta in volta sui nostri canali social dove e quando raccoglieremo le firme, sarà necessario esibire un documento d’identità”.

Gli obiettivi della petizione: prezzi popolari per settori popolati; calendari e orari rispettosi per i lavoratori; stadi a misura del tifoso; tutela delle trasferte e dei tifosi; stop alle leggi speciali contro i tifosi; campionati meritocratici; no alle squadre B; no alla multiproprietà.