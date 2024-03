Percassi rivela: "In estate abbiamo rifiutato una grande offerta per Koopmeiners"

Teun Koopmeiners sacrificato di lusso dell'Atalanta? Nell'intervista rilasciata a L'Eco di Bergamo, l'ad bergamasco Luca Percassi ha chiarito futuro e anche passato del centrocampista olandese: "Come sempre valuteremo a fine campionato, finché l'Atalanta è in corsa non tratta i propri giocatori.

Nel caso specifico - rivela Percassi - l'estate scorsa abbiamo rifiutato un'offerta molto significativa (del Napoli, ndr) e a settembre ha rinnovato il contratto fino al 2028.

Non ha mai chiesto di essere ceduto, anche perché è l'Atalanta che decide chi vende, e non ci faremo mai condizionare da alcuna pressione. A fine stagione valuteremo tutti gli aspetti e decideremo se e chi cedere".

Per Koop c'è la fila. L'ad nerazzurro smentisce così le dichiarazioni del giocatore, che dal ritiro dell'Olanda nei giorni scorsi aveva dichiarato: "Ho detto all'Atalanta che in estate voglio andarmene". Il centrocampista è al primo posto tra gli obiettivi della Juventus, ma cresce l'interesse internazionale nei suoi confronti: in Premier League sono numerose, a partire dal Liverpool, le società fortemente interessate. Da capire, come ha spiegato Percassi, se la Dea vorrà effettivamente privarsene e nel caso a quali condizioni economiche: difficile che la valutazione del club lombardo scenda sotto i 60-70 milioni di euro, anche se per esempio la Juve conta di poter abbassare queste richieste inserendo delle contropartite. In tal senso, si è fatto di recente il nome di Dean Huijsen, difensore centrale spagnolo attualmente in prestito alla Roma.