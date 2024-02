Perché Pulisic e Leao non hanno giocato dall'inizio? Pioli lo spiega

vedi letture

Mister Stefano Pioli ha parlato a DAZN nel post partita di Monza-Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Cosa può rimproverare alla squadra?

“Abbiamo commesso degli errori che hanno pregiudicato la partita. Ma quando si prendono 4 gol è anche sbagliato dire che la prima mezz’ora l’avevamo fatta come la dovevamo fare. La realtà è quella, poi commetti gli errori… La partita però è ancora lunga e abbiamo dimostrato di avere le qualità per poterla riprendere. L’inferiorità numerica ci ha creato disagio. Dopo il 2-2 dovevamo essere più lucidi ma in quel momento lì la squadra voleva addirittura cercare di vincerla. Una serata in cui abbiamo sbagliato troppo, questo sicuro”.

Tornando indietro rifarebbe le scelte?

“Ieri Pulisic non si è allenato perché era ancora stanco e che Rafa doveva giocare ma interrotto la rifinitura e stamattina continuava a dire che non si sentiva libero col polpaccio. Rafa ha sempre giocato, Pulisic lo stesso. Credevo fosse giusto così. Christian non ha mai giocato così tanto negli ultimi anni, poi è entrato benissimo”.