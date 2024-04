Perché Scaroni ha parlato così duramente di Maldini? La spiegazione possibile

Paolo Scaroni, presidente del Milan, non ha risparmiato una frecciata a Paolo Maldini, ex direttore tecnico del suo club. "Non l'ho più sentito, io penso sempre che quando qualcuno guarda al proprio passato con un certo tasso di acrimonia vuol dire che non sta vivendo benissimo il presente. Mi auguro che non sia questo il caso di Maldini, a cui auguro ogni soddisfazione".

Tutto, probabilmente, arriva da una frase in un'intervista di qualche mese fa, proprio su Scaroni. "In prima fila per lo scudetto, ma lo vedevo spesso lasciare lo stadio in anticipo quando le cose non andavano bene".

Per comprendere il motivo per cui Maldini guarda al passato con il dente avvelenato si possono rileggere altre parole dello storico capitano rossonero: "Cardinale mi disse che io e Massara eravamo licenziati, giustificandolo con i cattivi rapporti con Furlani e aggiungendo una battuta sulla semifinale Champions persa con l'Inter. Con lui in un anno solo una chiacchierata e quattro messaggi. Mi era stato chiesto di preparare un piano per vincere la Champions. L'ho steso con Massara e un amico consulente, l'ho mandato ma non mi è stata mai data una risposta".