Perfetti: "Duarte? Mi ha sorpreso. Brasiliano atipico"

Fabio Perfetti, fondatore de “Il Futbol Sudamericano”, ai microfoni di Top Calcio 24 ha parlato di Leo Duarte, promesso sposo rossonero: "Duarte è un colpo che mi ha sorpreso molto. Parliamo enza dubbio di uno dei migliori centrali del Brasileirao, titolare del Flamengo, che è una delle squadre più forti del Brasile (in questo momento è terzo) è la piu tifata al mondo come numero di tifosi. Per cui se sei titolare nel Flamengo non sei sicuramente un centrale mediocre. La Gazzetta dello Sport ha titolato bene: non è un centrale da possesso palla, è un brasiliano atipico. Non esce dalla difesa palla al piede, insomma: dimentichiamoci Thiago Silva. Molto forte fisicamente, roccioso, cattivo, molto bravo nelle letture, a mio avviso: bravo a intuire dove vanno a finire le seconde palle. Quindi da quel punto di vista, molto positivo. Parliamo di un fenomeno? Ecco su questo ho dei dubbi. Quando si parlava di Paquetà a me luccicavano gli occhi, già si vedeva sarebbe stato un colpaccio. Per quanto riguarda Duarte, io penso che sia un giocatore che nella rosa del Milan ci possa stare bene, poi da qui a diventare il difensore del futuro del Milan, ne corre."