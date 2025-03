Perinetti su Tare: "E' autoritario nella gestione della squadra. Sa scovare calciatori a prezzi accessibili"

Intervistato da Tuttosport, Giorgio Perinetti, ex ds, tra le altre, di Napoli, Roma, Palermo, Genoa e Juventus, ha rilasciato queste parole su Igli Tare che è uno dei candidati per diventare il nuovo direttore sportivo del Milan: "Igli è autoritario nella gestione della squadra. È un dirigente molto presente e con un forte impatto nello spogliatoio. È uno che si fa rispettare da giocatori e allenatori. In un club come il Milan che ha avuto diversi scossoni e sembra necessiti di disciplina potrebbe avere il carattere giusto per sistemare le cose.

Pur non avendo uno scouting espanso ha contatti in tutto il mondo. Tare si fida di poche persone e lavora in prima persona sulle segnalazioni dei giocatori che riceve. Gli riconosco grande acume nel saper scovare calciatori a prezzi accessibili. Un aneddoto sulle nostre trattative? Gli cedetti Romulo quando ero al Genoa: fu una buona operazione visto che vinse poi da titolare la Coppa Italia alla Lazio. Igli mi piaceva tanto come centravanti: provai a portarlo al Siena, ma alla fine non accettò".