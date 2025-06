Perinetti: "Tare e Allegri saranno produttivi per il Milan del futuro"

vedi letture

Il direttore sportivo Giorgio Perinetti, con una lunga esperienza nel calcio italiano, è stato ospite del canale YouTube del giornalista rossonero Carlo Pellegatti. Nell'intervista concessa al collega, Perinetti ha affrontato alcune tematiche legate al Milan sulle quali ha offerto il suo punto di vista: dall'ingaggio di Tare e Allegri fino a quello che aspetterà il club in quest'estate. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Il pensiero di Perinetti su Massimiliano Allegri, ritornato al Milan per la sua seconda esperienza da tecnico: "Allegri è una sicurezza totale, lasciando perdere il discorso giochista e non giochista che mi sembra un giochino pericoloso. Ha tanta esperienza, ha vinto con il Milan, conosce già l'ambiente del Milan, ha vinto tantissimo alla Juve e ha affrontato con i bianconeri campionati non attrezzato facendo bene comunque. Il Milan parte da due uomini (con Tare, ndr), in simbiosi, che saranno produttivi per il Milan del futuro".