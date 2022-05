Perisic: "Rinnovo? Non si parla così con i giocatori importanti. Ora ci aspettano due finali"

MilanNews.it

Il match winner dell'Inter, Ivan Perisic, ha risposto alle parole di Giuseppe Marotta che si era detto molto ottimista per il rinnovo del croato. Queste le sue parole ai microfoni di Mediaset: "Non lo so ancora. Così non si parla con i giocatori importanti, non si aspetta l'ultimo momento. Anche questo è vero".

Ti senti il leader di questa squadra?

Sì, sempre. Quando la squadra è forte così è più facile essere leader. Dobbiamo solo continuare così. Ci sono due finali. Vincere e aspettare perchè nel calcio può accadere di tutto".

Credete nello scudetto?

"Sempre".