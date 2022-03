Perrone: "Chi ha perso l'occasione Mondiale, darà ancora di più per il club"

MilanNews.it

Intervenuto negli studi di SkySport24, il giornalista Roberto Perrone ha parlato così riguardo all'eventualità che i giocatori che hanno mancato l'accesso ai Mondiali in Qatar con la propria nazionale possano risentirne durante il finale di stagione: "Le delusioni delle nazionali non incideranno minimamente sulle prestazioni dei club. Anzi, un calciatore che ha perso l’occasione di andare al Mondiale vorrà fare di più per il suo club: come quelli del Milan che hanno la possibilità di vincere lo Scudetto”.