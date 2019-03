Perrone: "Gattuso nel derby si affiderà alla formazione dell'ultimo mese"

Lo scrittore Roberto Perrone ha parlato dagli studi di Sky Sport della formazione che Gattuso potrebbe schierare contro l'Inter: "Io credo che si affiderà alla squadra che gli è stata fedele e gli ha dato risultati negli ultimi mesi. Non credo che ci saranno grossi stravolgimenti. La squadra dell'ultimo mese penso la sia più adatta a giocare il derby dall'inizio. Poi si affiderà a questo Piatek, che dopo una giornata di astinenza, segna in quella successiva. Non ha mai fatto gol all'Inter e quella di domenica potrebbe essere la partita giusta per farlo".