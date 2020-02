Pes 2020 - Milan, creati e aggiunti Kjaer, Ibrahimovic, Begovic e Saelemaekers alla squadra rossonera

Pes, celebre videogioco a tema calcistico, ha recentemente aggiornato il proprio database di calciatori integrando i nuovi acquisti di gennaio delle squadre. In particolare, per quanto riguarda il Milan, il gioco della Konami ha aggiunto i volti dei nuovi acquisti ovvero Ibrahimovic, Begovic, Kjaer e Saelemaekers. Lo riportano i rossoneri sul proprio canale social.

Data Pack 4.0 is now available in #eFootballPES2020 with the addition of some familiar faces!



