Intervistato dal Corriere della Sera, Andrea Petagna, attaccante del Monza, ha parlato così di Massimiliano Allegri e del suo passato in rossonero "Fondamentale: è stato il primo a credere in me, mi fece allenare con la prima squadra, esordire in A e in Champions