Petagna su Gattuso: "Esempio per tutti, ho avuto la fortuna di allenarmi con lui"

Andrea Petagna ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss sul proprio allenatore Gennaro Gattuso: "Ho avuto la fortuna di potermi allenare con lui quand'era ancora un giocatore del Milan. E' un esempio per tutti per la sua voglia di non mollare mai, lo era da calciatore e lo è da allenatore. Trasmette carica ed energie, voglio seguirlo perché con lui posso migliorare. Io sono a disposizione, quanto giocherò lo deciderà lui. Io sono contento".