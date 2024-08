PHOTOGALLERY MN - Fofana incontra i tifosi al flagship store di via Dante a Milano

Youssuf Fofana ha incontrato oggi i tifosi rossoneri allo store di Via Dante. Il centrocampista arrivato dal Monaco ha avuto l'occasione di salutare i tifosi che sono accorsi per vedere il loro nuovo beniamino. Grande entusiasmo per il nazionale francese, che dalla finestra del flagship store ha regalato una sua maglia ringraziando i sostenitori per l'affetto, scendendo successivamente a firmare gli autografi. Il francese si è anche prestato per alcuni palleggi nello store e altri contenuti social.

Guarda la nostra photogallery con i migliori scatti raccolti dal nostro inviato a Milano.