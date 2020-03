PHOTOGALLERY MN - San Siro deserto a causa del rinvio di Milan-Genoa

In questi momenti avremmo voluto raccontarvi il post partita di Milan-Genoa, ma la decisione della Lega Serie A di rimandare cinque partite al 13 maggio, ha regalato un week end senza pallone ai tifosi rossoneri. Di seguito vi forniamo una photogallery di come si presenta San Siro in questi momenti, spoglio dei colori dei supporters e tristemente in silenzio con il messaggio del rinvio della partita che campeggia sui ledwall sopra i cancelli d'ingresso all'impianto. Con la sensazione di una profonda tristezza.