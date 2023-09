PHOTOGALLERY MN - Verso Milan-Newcastle: l'arrivo dei dirigenti delle due squadre per il pranzo UEFA

vedi letture

E' in corso in questi minuti il pranzo UEFA tra i dirigenti di Milan e Newcastle in vista del match di questa sera a San Siro, valido per la prima giornata del Girone F di Champions League. Per il club rossonero sono presenti Gerry Cardinale, numero uno di RedBird (con lui anche altri membri del direttivo del fondo americano), l'amministratore delegato Furlani, il presidente Scaroni e il Chief Financial Officer Cocirio, mentre per la società inglese ci sono Amanda Staveley, figura di riferimento del fondo PIF, e altri rappresentanti del fondo sovrano arabo.

Ecco le foto del loro arrivo al ristorante "da Cracco" in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano: