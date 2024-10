Piaceva al Milan, segna un gol ogni 39 minuti in Premier, ieri una rete per abbattere il Bayern Monaco: Duran fa volare l'Aston Villa

Nella notte di Champions c'è una stella che ha brillato particolarmente. È quella di Jhon Jader Durán Palacio, uno degli uomini del momento in Premier League, seguito in estate anche dal Milan. L'attaccante colombiano ha messo a referto quattro gol nelle prime sei partite in campionato dell'Aston Villa, con una particolarità: è sempre subentrato dalla panchina e ha giocato in totale appena 157 minuti. Questo significa che la sua meda realizzativa è davvero pazzesca: un gol ogni 39 minuti. Ha segnato contro il West Ham nella prima giornata, poi è rimasto a secco con l'Arsenal ma è tornato a essere decisivo nelle tre partite successive, timbrando contro Leicester City, Everton e Wolverhampton.

Numeri incredibili per il classe 2003, che stasera si è rivelato al Vecchio Continente con la rete che ha steso il Bayern Monaco di Harry Kane. La prima vittima importante di una lunga serie; il tiro da circa 30 metri con cui ha beffato Manuel Neuer - colpevolmente fuori dalla sua area - è da bomber di razza, un giocatore che sente la porta e non ha paura di niente.

Sfrontato e micidiale quando ha spazio, Duran potrebbe essere il pezzo pregiato del prossimo mercato estivo; Emery e l'Aston Villa se lo coccolano ma lo stanno gestendo in modo oculato, sfruttando per adesso la sua incredibile capacità di incidere nei minuti finali. Presto, però, dovrà dimostrare di essere in grado di trascinare la squadra anche da titolare, come ha fatto in Carabao contro il Wycombe (90' e gol decisivo).