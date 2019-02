Piatek al Milan, i numeri delle ultime due partite

Questi i numeri di Piatek nelle due sue ultime parite al Milan. Contro il Napoli, il polacco ha toccato 32 palloni, tirando in porta due volte e segnando due gol in 80 minuti di gioco. Contro la Roma, invece, Piatek ha toccato 22 palloni, tirando una volta in porta e segnando una rete, in 88 minuti disputati. L'ex Genoa ha una media di un gol ad ogni tiro in porta, e ogni 18 palloni toccati. Inoltre, il 9 rossonero ha segnato una rete ogni 56 minuti.